Коледен Благотворителен Базар - Твърдица 2025

16.12.2025 08:59 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 час | 55

С настъпването на най-светлите и топли празници в годината, Община Твърдица отправя покана към всички да се включат в Коледния благотворителен базар, който ще бъде открит на 20 декември 2025 г. (събота) – Игнажден, от 11:00 часа в Коледното градче, разположено зад читалището в гр. Твърдица.

Коледният благотворителен базар е израз на съпричастност, човечност и обединение в името на доброто. В рамките на инициативата ще бъдат реализирани няколко значими благотворителни каузи.

В периода 20 и 21 декември 2025 г. събраните средства ще бъдат дарени в подкрепа на Евгения Стоянова от гр. Шивачево, общ. Твърдица, и Недко Илиев от с. Паничерево, общ. Гурково, като знак на съпричастност към тяхната битка за живот.

От 22 до 24 декември 2025 г. благотворителният базар ще бъде посветен на каузата за подпомагане на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1914 г.“ – гр. Твърдица, като набраните средства ще бъдат използвани за ремонт на репетиционната зала, необходима за развитието на културната и творческата дейност в общността.

На 24 декември 2025 г. в 10:30 часа в празничното пространство ще гостуват и Коледарските групи от община Твърдица, които ще допринесат за още по-автентична и топла коледна атмосфера.

В Коледния благотворителен базар ще участват детски градини, училище, народни читалища, Социален дом – гр. Твърдица, ЦОП – Твърдица, както и творци от общината, които ще представят богато разнообразие от ръчно изработени коледни изделия, сувенири и арт артикули, създадени с много вдъхновение и празничен дух.

Вашето присъствие и подкрепа ще допринесат за реализирането на тези важни благотворителни каузи и ще бъдат ясен знак на солидарност, човечност и доброта.

Очакваме Ви!