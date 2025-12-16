16.12.2025 09:04 , Людмила Калъпчиева

От 8 до 11 декември в спортна зала „Младост“ се изиграха волейболните срещи от общинския етап на Ученически игри 2025/2026 г. Надпреварата е част от Националния спортен календар на Министерството на образованието и науката и се проведе по правила, утвърдени от министъра на младежта и спорта.

В състезанията взеха участие отбори от следните училища:

СУ „Христо Ботев“ – юноши 8–10 клас, 11–12 клас и девойки 11–12 клас;

СУ „Иван Вазов“ – юноши 8–10 клас;

ПГТТ „Атанас Димитров“ – юноши 8–10 клас, 11–12 клас и девойки 11–12 клас.

След изиграване на всички срещи бе оформено следното класиране:

При юноши 8–10 клас първото място зае отборът на ПГТТ „Атанас Димитров“, второто място спечелиха състезателите на СУ „Христо Ботев“, а на трето място се класира отборът на СУ „Иван Вазов“.

В категория юноши 11–12 клас първото място заслужено зае отборът на ПГТТ „Атанас Димитров“, следван от учениците на СУ „Христо Ботев“.

При девойки 11–12 клас първото място грабнаха момичетата от СУ „Христо Ботев“, а второто място заеха девойките от ПГТТ „Атанас Димитров“.

Класиралите се на първо място отбори във всяка възрастова група продължават участието си във втори етап – областни състезания от Ученически игри 2025/2026 г., които ще се проведат в гр. Сливен.

Всички участници бяха отличени с купи и грамоти, осигурени от Община Нова Загора.