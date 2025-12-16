Община Нова Загора връчва годишните си награди на тържествена церемония

16.12.2025 09:06 , Людмила Калъпчиева

Община Нова Загора има удоволствието да покани жителите и гостите на града на тържествената церемония „Годишни награди на Община Нова Загора“, посветена на хората с принос за развитието и утвърждаването на местната общност.

Събитието ще се състои на 17 декември от 18:00 часа в Театралния салон на НЧ „Д. П. Сивков – 1870“. В навечерието на най-светлия християнски празник – Рождество Христово, и в очакване на Новата година, заедно ще отдадем заслужено признание на личностите, чиито усилия, професионализъм и всеотдайност допринасят за успехите и доброто име на Нова Загора.

Церемонията ще премине в празнична атмосфера и ще бъде повод да аплодираме хората и постиженията, които ни обединяват, вдъхновяват и градят бъдещето на общината.

Заповядайте, за да споделим заедно този тържествен и вдъхновяващ момент!