Димитър Димитров от клуб вдигане на тежести „Христо Бъчваров“ е спортист на Сливен за 2025 г.

Димитър Димитров от клуб вдигане на тежести „Христо Бъчваров“ е спортист на Сливен за 2025 г. Той получи престижното отличие на традиционната церемония на Община Сливен за награждаване на десетте най-добри спортисти, най-добър треньор, най-добър отбор от колективните спортове, най-добър спортист с увреждания и Бъдеща звезда на Общината. След близо осем години извън залата по вдигане на тежести Димитър Димитров се завръща на подиума в най-тежката и атрактивна категория. Печели първо държавната титла за мъже, а след това става шампион на Балканското първенство по вдигане на тежести.

Неговият треньор Пламен Братойчев получи статуетката за най-добър треньор.

Наградите им бяха връчени от кмета на Сливен Стефан Радев.

„Поздравявам всички спортисти, техните треньори, ръководители, близки, тези, които са до тях не само в звездните мигове, но и в множеството трудни моменти, които безспорно съпътстват всяка спортна дейност. Нашият град е много богат на шампиони, на спортисти, които са прославили не само Сливен, но и България по световните арени. Градът ни е с много добра спортна база. Радвам се, че и днес в нея кипи живот, има много млади последователи на шампионите“, каза кметът.

Той за пореден път подчерта, че спортът е дисциплина, изграждане на характер, учене на постоянство и упоритост.

„Спортът изгражда лидерите и качества, които искаме да виждаме в нашите деца. Затова си струват всички усилия да подкрепяме спорта. Пожелавам на всички спортисти много звездни мигове! Нека са големи мечтите ви и да ги сбъдвате по своя път! На добър час!“, завърши Стефан Радев.

Валя Манолова от Спортен Клуб за Хора с Увреждания „Сини камъни“, която е шампион на България по тенис на маса, бадминтон и спортна стрелба, стана най-добрият спортист с увреждания за 2025 г. на Община Сливен.

Специалната награда на кмета „Сърце във водата“ получи отборът по плуване към клуб по плуване „Сливен-92“ „Смелите делфини“. Те са състезатели по адаптирано плуване, а техен треньор е Веселина Казакова.

Беше връчна още една награда – „Баскетболно вдъхновение“. Тя отиде при специалните баскетболисти на баскетболен клуб „Тони-7“, които завоюваха шампионската титла в категория „Индивидуални умения“ от Националния баскетболен турнир за специалните атлети. Сливенските баскетболни вдъхновители са специални атлети от фондация „Милосърдие“ с ръководител Камелия Грозева. Треньор на отбора е Ивайло Христов.

Наградата „Лъвски скок–42 години стигат“ получи Стилян Орлинов, който успя да счупи 42-годишен рекорд в скока на дължина в зала при юношите под 18 години. 15-годишният Стилян направи направи постижение от 7,43 м, което е с цели 5 см над постижението с 42-годишна история.

Бяха връчени още две специални награди. „Магия в движение“ получиха малките състезателки от клуба по художествена гимнастика „Сините камъни“ с треньор Елизабета Димитренко.

Призът „Летящи по пистата“ грабнаха шампионите по картинг на спортен клуб по картинг „Сливен карт тийм“ и треньорът им Щилян Тенчев.

Наградата за най-добър отбор на Община Сливен от колективните спортове е за мъжкия отбор на баскетболен клуб „Сливен –Баскет“. Той се класира на трето място в Българска Баскетболна Лига „А“- район Юг и на пето място в национални финали на лигата. Треньори на мъжкия отбор са Събин Маринов и Радомир Стоянов.

Бъдещите звезди при колективните спортове до 16 години са футболен Клуб „Сини камъни-2022“- отбор U 15 с треньор Кристиян Сяров; баскетболен клуб „Тони-7“- момичета 12 с треньор Ивайло Христов; БК „Сливен Баскет“- момичета 14 с треньор Радомир Стоянов и СК „Сливен-2010“ баскетбол момчета 12 с треньор Ангел Стефанов.

Награди връчи също председателят на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта към Общинския съвет Пламен Крумов. На събитието присъстваха още областният управител Чавдар Божурски, председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев и общински съветници, заместник-кметът Пепа Чиликова, бивши и настоящи спортисти и треньори, издигнали спортната слава на Сливен и България на най-високи национални и международни спортни форуми.

За доброто настроение на присъстващите се погрижиха Славея Иванова, победител в „Гласът на България“ през сезон 2024 г., клубът по художествена гимнастика „Сините камъни“ и акробатично шоу на състезателите от Спортен клуб по акробатика „Стефан Данчев“.

Ето и кои са най-добрите спортисти на Сливен за 2025 година:

Спортист № 1 – Димитър Димитров от клуб вдигане на тежести „Христо Бъчваров“;

Спортист № 2 – Женската тройка на СК по Акробатика „Стефан Данчев“ – Деница Пашалова, Петя Георгиева и Мириям Мехмедов;

Спортист № 3 – Христо Илиев – състезателя на клуб по лека атлетика „Михаил Желев“;

Спортист № 4 – Самуил Димитров – състезател на спортна академия джудо клуб „Биоком“;

Спортист № 5 – Деница Кабаджова – състезател по шотокан карате-До на клуб по бойни изкуства „Грифон“;

Спортист № 6 – Цветелина Йоргова – състезател на СК скокове батут „Сини камъни“;

Спортист № 7 – Димитър Грахов – състезател по шотокан карате-До на клуб по бойни изкуства „Грифон“;

Спортист № 8 – Леси Михайлова – състезател по шотокан карате-До на клуб по бойни изкуства „Грифон“;

Спортист № 9 – Кристиян Димитров – състезател на спортна академия джудо клуб „Биоком“;

Спортист № 10 – Самуил Въндев – състезател на клуб по бойни изкуства „Грифон“.

„Бъдещи звезди“ на Сливен сред подрастващите до 16 години при индивидуалните спортове са:

1. Теодор Лазаров – СК по лека атлетика „Михаил Желев“ с треньор Красимир Аргиров;

2. Александър Стефанов – СК скокове батут „Сини камъни-2008“;

3. Ния Обретенова – СК скокове батут „Сини камъни-2008“ с треньор Бояна Димитрова;

4. Кристиян Стоянов – СА джудо клуб „Биоком“ с треньор Мартин Иванов;

5. Никол Йорданова – СК по джудо „Хаджи Димитър-2006“;

6. Антон Арнаудов – СК по джудо „Хаджи Димитър-2006“;

7. Християн Линдов – СК по джудо „Хаджи Димитър-2006“;

8. Диян Христов – СК по джудо „Хаджи Димитър-2006“;

9. Стефани Георгиева – СК по джудо „Хаджи Димитър-2006“;

10. Александра Маринова – СК по джудо „Хаджи Димитър-2006“;

11. Елица Тодорова – СК по джудо „Хаджи Димитър-2006“;

12. Мария Черкелиева – СК по джудо „Хаджи Димитър-2006“.

Младите джудисти се подготвят при треньорите Георги Велев, Живко Мъндев и Екатерина Дойчева.

13. Алексей Михайлов – Армейски спортен клуб Борба;

14. Димитър Граф Божериков – Армейски спортен клуб Борба;

15. Слав Славов – Армейски спортен клуб Борба.

Младите борци се подготвят при Тодор Кънев и Иван Стефанов.

16. Зюмбюла Чавдарова – СК по вдигане на тежести „Христо Бъчваров“;

17. Ваньо Димитров – СК по вдигане на тежести „Христо Бъчваров“.

Двамата се подготвят при Пламен Братойчев.

18. Николай Димитров – клуб по бойни изкуства „Грифон“;

19. Филип Димитров – клуб по бойни изкуства „Грифон“;

20. Симеон Никифоров – клуб по бойни изкуства „Грифон“;

21. Виктор-Константин Данков – клуб по бойни изкуства „Грифон“;

22. Мартин Бакалски – клуб по бойни изкуства „Грифон“;

23. Георги Узунов – клуб по бойни изкуства „Грифон“;

24. Йоана Димитрова – клуб по бойни изкуства „Грифон“.

Техни треньори са Антон Въндев и Теодора Въндева.

25. Йоана Калайджиева – СК по акробатика „Стефан Данчев“;

26. Ивон Николова – СК по акробатика „Стефан Данчев“;

27. Никол Димитрова – СК по акробатика „Стефан Данчев“.

Треньор на женскате тройка е Виолета Бинева.

28. Рая Енергиева – СК по акробатика „Стефан Данчев“. Неин треньор е Елеонора Петрова.

29. Жоана Стоянова – СК по ориентиране „Туида“;

30. Мартина Койнова – СК по ориентиране „Туида“.

Треньор на ориентеровачите е Кристина Василива.

31. Мария Очкова – Шах Клуб „Сините камъни“;

32. Василена Очкова – Шах Клуб „Сините камъни“;

33. Димитър Маринов - Шах Клуб „Сините камъни“.

Младите шахматисти се подготвят при Радослав Очков.

