Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 16.12.2025 г.

16.12.2025 11:17

Сливен

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 15.12.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 16.12.2025 Г.

Сливен: Притежание и производство на наркотични вещества са установили полицейски служители от сектор „Криминална полиция“ и участък „Надежда“ към РУ-Сливен. На 15 декември, по време на специализирана операция, е извършена проверка на криминално проявен мъж от град Сливен и обитаваното от него жилище. Той е отведен в районното управление и задържан за 24 часа. Акцията е с цел установяване на лица, занимаващи се с производство и разпространение на наркотични вещества. В хода на извършените процесуално-следствени действия в задържания и в дома му са намерени и иззети различни вещества, течности и предмети, които се използват при производството на наркотични вещества. Работата по случая продължава, Образувано е досъдебно производство.

Акциите по противодействие на наркоразпространението, осъществявани от сектор „Криминална полиция“ към РУ-Сливен, продължават. Извършва се ежедневен контрол на лица с криминални прояви и наблюдения в районите на учебните заведения в града и общината.

На 15 декември, в 22,01 часа, в дежурната част на РУ Сливен е получен сигнал за настъпило пътно произшествие на път ІІ-53, срещу летище „Бършен“, в посока град Ямбол. По първоначални данни жена на 27 години, водач на лек автомобил "Пежо 206", е излязла от пътното платно и е претърпяла инцидент, при който е пострадала 22-годишна пътничка в автомобила. Тя е откарана за лечение в болнично заведение в град Сливен без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

Криминалисти на РУ-Сливен работя по заявление за кражба от частен дом. Сигналът е подаден на 15 декември. За времето от 10 до 11 декември неизвестен извършител е проникнал в незаключен имота в сливенския квартал „Комлука“. По данни на заявителя са откраднати лични вещи на стойност около 1200 лева. По случая се извършват издирвателни и процесуално-следствени действия. Образувано е досъдебно производство.

Нова Загора: Мъж от село Съдиево е задържан за притежание на наркотични вещества. Той е установен от служители на РУ-Нова Загора при ежедневния контрол и наблюдение на лица, склонни към извършване на противоправни деяния. Проверката е направена на 15 декември около 18,00 часа в град Нова Загора. В него е намерено вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.