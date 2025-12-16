Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя данни за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2025 година.
Подробностите можете да откриете в прикачения файл.
, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)
Област Сливен
Размер: 110KiB | Тип: DOCX