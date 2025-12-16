16.12.2025 11:41 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя данни за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2025 година.

Подробностите можете да откриете в прикачения файл.