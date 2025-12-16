Ученици от сливенски училища поздравиха общинската администрация с коледни изпълнения

16.12.2025 11:50 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Коледа вече чука на вратата. А с наближаването на Рождество Христово, настроението става все по-голямо и празнично. За него допринесоха ученици от ОУ „Юрий Гагарин“, ОУ „Елисавета Багряна“ и ОУ „Христо Ботев“, които поздравиха кмета Стефан Радев и служителите на Община Сливен с коледни песни и танци. Децата и техните преподаватели се бяха подготвили с много ентусиазъм и старание, с които заразиха всички присъстващи. Имаше изненади и много усмивки.

Учениците от II и IV клас на ОУ „Юрий Гагарин“ представиха Коледна сюита. Танцов състав „Детелина“ при ОУ „Елисавета Багряна“ предтсавиха коледен танц, а децата от I „В“ клас на ОУ „Христо Ботев“ изпяха песента „Коледна приказка“.

Стефан Радев ги посрещна с радост и им пожела на всички да са здрави и да получат много подаръци.

„Много се радвам, че вие, заедно с вашите преподаватели, пазите нашите традиции. Пожелавам на всички да имате една много здрава и успешна нова година“, приветства гостите кметът.

Всички деца получиха подарък на тръгване.