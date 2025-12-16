ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

16.12.2025 11:41 , ВиК - Сливен

Излъчване: ВиК-Сливен | България | преди около 1 час | 28

Уважаеми потребители,

Във връзка с предстоящото въвеждане на Еврото от 01.01.2026 г. и подготовката на платежната ни система за работа с Евро, бихме искали да Ви информиране за графика на работа на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен“ ООД гр. Сливен.

Касите в офисите ни в гр. Сливен, гр. Нова Загора, гр. Котел и гр. Твърдица ще преустановят работа с клиенти от 29.12.2025 г. до 05.01.2026 г. включително.

Приемните в офисите ни в гр. Сливен, гр. Нова Загора, гр. Котел и гр. Твърдица ще преустановят работа с клиенти от 29.12.2025 г. до 04.01.2026 г. включително.

Плащането на касите на „Изипей“ АД, „Български пощи“ ЕАД и плащането на електронни битови сметки през онлайн каналите ще бъде преустановено на 28.12.2025 г. в 19:00 часа и ще бъде възстановено не по-късно от 00:00 часа на 03.01.2026 г.

Молим всички наши клиенти да заплатят своите задължения до 23.12.2025 г. по удобен за тях начин. Потребителите, които не успеят да извършат плащане в посочения срок, ще имат възможност да го направят след 05.01.2026 г., като дължимите суми ще бъдат преизчислени в евро по официалния валутен курс – 1.95583 лв./евро.

Благодарим Ви за разбирането!

Пожелаваме Ви весели и светли празници!