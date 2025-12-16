16.12.2025 12:16 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

В продължение на два поредни дни в град Пловдив се проведе силният международен турнир "Гладиатор Оупън", в който участие взеха състезатели от цяла България, Украйна, Гърция и Сърбия. Участниците показаха дух, воля и борбеност.

Гордеем се със Светлозар Стефков Стоянов, ученик от 2. Д клас, който спечели първо място в неговата категория.

Поздравления за треньорите Живко Мъндев и Стоян Велев!

Продължавайте напред – по-силни и по-мотивирани!

Светлозар бе поздравен от класния си ръководител г-жа Ивелина Иванова и от директора на училището г-жа Гергана Султанова.