Лекция „Богомилите в историята и наши дни“ в Бургас

На 13 декември в зала „Георги Баев“ на културен център „Морско казино“ – Бургас се проведе лекция на тема „Богомилите в историята и наши дни“. Събитието се състоя с благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений и бе организирано от Клуб „Философите на Бургас“, храм „Св. Пимен Зографски“ – кв. Крайморие, и Православното християнско братство „Александър Георгиев – Коджакафалията“.

Лектори бяха проф. Иван Христов, проф. Димо Пенков и иконом д-р Стелиян Кунев, които представиха произхода, основните идеи и историческото развитие на богомилското учение, както и неговото съвременно влияние. Лекцията предизвика изключително голям интерес сред бургаската общественост.