Започна участието на министър-председателя Росен Желязков в срещата на върха на държавите членки на ЕС по Източния фланг. Желязков беше посрещнат в Хелзинки от премиера на Финландия Петери Орпо.

В рамките на днешния форум лидерите на Финландия, България, Швеция, Естония, Латвия, Полша, Румъния и Литва ще обсъдят сигурността по Източния фланг на ЕС, както и необходимостта от координирани действия за укрепването на неговата отбранителна готовност и дългосрочна устойчивост в контекста на сътрудничеството ЕС - НАТО.

Ще бъдат разгледани също заложените цели в публикуваната през октомври Пътна карта за европейска отбранителна готовност 2030 г. и по-специално инициативата „Бдителност по Източния фланг“. Теми от предстоящото заседание на Европейския съвет в Брюксел също ще бъдат във фокуса на разговорите в Хелзинки днес.