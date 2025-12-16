Коледен подарък от Топлофикация

16.12.2025 13:39 , Василена Влаева (Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов ЕАД)

По случай светлите Коледни празници, екипът на Топлофикация – Сливен посети Дневния център за пълнолетни лица с увреждания в град Сливен. Посрещнати от топли, щастливи погледи и уютна обстановка, разбрахме, че вниманието и грижата са най – висша форма на човечност и доброта. Нашият Коледен подарък за тях беше паркова беседка и тематични лакомства.

В тези дни на споделеност и грижа, вярваме, че истинската топлина идва от сърцата на хората. С този жест пожелаваме още повече разговори, усмивки и споделени мигове – един малък остров на спокойствие и радост през всички сезони.

Нека Коледа бъде време на обединение, съпричастност и усмивки, а топлината – както в домовете, така и в душите ни – да ни напомня, че заедно можем да правим добро.