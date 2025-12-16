16.12.2025 13:52 , Людмила Калъпчиева

Нова ера за AI-ускорен корпоратовен NAS: високопроизводителните изчисления получават мащабируем централизиран сторидж

QNAP® Systems, Inc., водещ иноватор в областта на изчислителните, мрежовите и сторидж решения, днес пусна на пазара TVS-AIh1688ATX, корпоративен AI NAS, който интегрира най-новите процесори Intel® Core™ Ultra и невронно-процесорно устройство (NPU), осигурявайки до 36 TOPS (трилиона операции в секунда) обща AI производителност. Проектиран за AI-базиран анализ на изображения/видео, виртуализация, мултимедийна обработка и архивиране в голям мащаб, TVS-AIh1688ATX предлага 12 SATA HDD слота и 4 U.2 NVMe/SATA SSD слота, с поддръжка на High Availability (HA) архитектура, Thunderbolt™ 5 и 100GbE мрежово разширение, което го прави мощна edge AI сторидж платформа за предприятия, готови за бъдещето.

„Бизнесът, работещ с изкуствен интелект и големи натоварвания от данни, се нуждае от повече от скорост – той се нуждае от гъвкава и мащабируема инфраструктура“, каза Анди Чуанг, продуктов мениджър в QNAP. „С TVS-AIh1688ATX ние предоставяме балансирани възможности за изчисления, съхранение и сътрудничество, за да помогнем на клиентите уверено да управляват данни, изчисления и екипна работа, тъй като бизнес предизвикателствата стават все по-сложни.“

Основни характеристики на TVS-AIh1688ATX

• Ново определение на AI производителност: Снабден с процесори до Intel® Core™ Ultra 9 (24-ядрени, 24-нишкови, до 5.6 GHz) или Intel® Core™ Ultra 7 (20-ядрени, 20-нишкови) с вградена поддръжка на NPU, GPU и AES-NI, системата осигурява до 36 TOPS – идеална за AI изводи, анализ на изображения и мултимедийни натоварвания.

• Вградена Intel® Arc™ графика: Предлага ефективно GPU ускорение за обработка на изображения и видео с висока резолюция, позволявайки паралелно изпълнение на визуални натоварвания и изчислителни задачи.

• DDR5 ECC памет: Поддържа до 192 GB памет за подобрена производителност и надеждност на системата, идеална за виртуализация, AI обучение и приложения с интензивно използване на данни.

• 4x U.2 NVMe PCIe Gen 4 x2 / SATA SSD слота: Активирайте високоскоростни SSD масиви за съхранение или ускорение на кеша за приложения, чувствителни към латентност, като виртуализация, достъп до AI модели и 4K/8K видео редактиране.

• Вградени 2x 10GBASE-T (10G/1G) и 2x 2.5GbE порта: Поддържа Port Trunking (обединяване на портове в магистрала) и failover (резервиране на връзката при отказ). Опционалното 25GbE или 100GbE PCIe разширение осигурява бъдеща мащабируемост на мрежата.

• 3x PCIe Gen 4 разширителни слота: Разширяеми с 10/25/100GbE мрежови карти, карти за разширение на паметта или QM2 карти за добавяне на M.2 SSD или допълнителни LAN портове.

• Разширяване на паметта до петабайти: Безпроблемно мащабирайте съхранението до петабайтови нива, като свържете QNAP JBOD устройства. Идеално за дългосрочно архивиране и съхранение на данни, съобразено с изискванията.

• Поддръжка на USB 4 и Thunderbolt™ 5: Включва 2x USB 4 Type-C порта (съвместими с Thunderbolt™ 3/4) и поддържа разширителна карта QXP-T52P Thunderbolt™ 5, което позволява до 4 директно свързани работни станции за редактиране – идеално за съвместна работа с мултимедия и високоскоростни творчески работни процеси.

• ZFS-базирана QuTS hero операционна система: Предоставя функции от корпоративен клас, включително самовъзстановяване, защита от загуба на захранване ZIL, WORM за непроменливост на данните, дедупликация на данни в реално време, почти неограничен брой снимки и SnapSync за DR (възстановяване след бедствия).

• Висока степен на отказоустойчивост: Изградете активно-пасивни HA клъстери с двойни NAS системи, за да осигурите непрекъснатост на бизнеса и да минимизирате непланираните прекъсвания. (Ще се поддържа от QuTS hero h6 нататък.)

• Хибридно облачно архивиране с myQNAPcloud One: Поддържа съхранение както на файлове, така и на S3 обекти с безплатен трансфер на данни. Лесно изградете стратегия за външно архивиране и управлявайте данните в унифицирана хибридна облачна среда.

За QNAP

Компанията QNAP (Quality Network Appliance Provider) е посветена на предоставянето на цялостни решения в разработването на софтуер, дизайна на хардуер и вътрешното производство. Фокусирайки се върху иновациите в областта на съхранението на данни, мрежите и интелигентното видео, QNAP представя революционно облачно NAS решение, което се присъединява към нашата авангардна екосистема от софтуер, базиран на абонамент, и диверсифицирани канали за обслужване. QNAP вижда NAS като нещо повече от просто сторидж и е създала облачна мрежова инфраструктура, за да могат потребителите да хостват и разработват анализ на изкуствен интелект, периферни изчисления и интеграция на данни в своите QNAP решения.