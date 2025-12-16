16.12.2025 15:02 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 10 минути | 4

Основните програми за финансиране на ЕС ще бъдат изменени, за да се улесни изразходването на средства за проекти в областта на отбраната

Украинската отбранителна промишленост може да се възползва от Европейския фонд за отбрана

Изменението на „Хоризонт Европа“ не засяга резултата от предстоящите преговори по дългосрочния бюджет на ЕС

Като част от плана „ReArm Europe“, мерките имат за цел да укрепят технологичната и промишлената база на Европа в областта на отбраната чрез насочване на финансиране от ЕС към отбраната.

Приетият във вторник законодателен акт, който вече е съгласуван с Съвета, ще позволи повече средства от ЕС да бъдат насочени към инвестиции, свързани с отбраната, чрез изменение на правилата за съществуващите програми на ЕС, като платформата за стратегически технологии за Европа, „Хоризонт Европа“, Европейския фонд за отбрана, програмата „Цифрова Европа“ и Механизма за свързване на Европа.

По време на преговорите със Съвета по законопроекта Парламентът разшири обхвата на мерките, като включи целта за повишаване на устойчивостта в отговор на продължаващите хибридни атаки и чуждестранна намеса. Евродепутатите също така се застъпиха за законодателство, което да позволи по-голяма подкрепа за отбранителната промишленост на Украйна, и осигуриха участието на страната в Европейския фонд за отбрана.

Програмата за научни изследвания „Хоризонт Европа“ ще подкрепя граждански приложения с потенциални военни приложения (двойна употреба), като същевременно ще насърчава гражданските приложения. „Отбранителните технологии“ ще бъдат добавени като четвърти стратегически сектор в рамките на Платформата за стратегически технологии за Европа (STEP). Подкрепата следва да бъде разширена, за да обхване малките и средните предприятия, включително стартиращи предприятия и малки предприятия със средна капитализация, които иначе биха имали затруднения да си осигурят финансиране. Законодателството ще позволи също така финансиране от ЕС за транспортна инфраструктура с двойна употреба в рамките на Механизма за свързване на Европа, включително коридори за военна мобилност, където Комисията ще може да определи условия, свързани с държавата на произход на оборудването, стоките, доставките или услугите, които ще се използват.

Цитат

„ЕС най-накрая адаптира инструментите си към днешната реалност в областта на сигурността. Става въпрос не за нови бюджети, а за по-разумно и по-стратегическо използване на съществуващите програми. Парламентът гарантира ключови приоритети, включително участието на Украйна в Европейския фонд за отбрана и по-силна подкрепа за иновациите в областта на отбраната, като същевременно гарантира основните принципи. Това създава важен прецедент за това как Европа трябва да подхожда към инвестициите в отбраната в бъдеще. Инструментите вече са налице; сега трябва да последва изпълнението“, заяви докладчикът на ЕП Рихардс Колс (ЕКР, Латвия).

Следващи стъпки

Текстът беше приет в Парламента с 519 гласа „за“, 119 гласа „против“ и 25 гласа „въздържал се“. Сега той трябва да бъде официално одобрен от Съвета, преди да бъде публикуван в Официален вестник и да влезе в сила.

Контекст

Предложението на Европейската комисия, представено на 22 април 2025 г., имаше за цел да стимулира инвестициите в областта на отбраната в рамките на бюджета на ЕС като част от плана „ReArm Europe“. В отговор на ескалиращите геополитически заплахи, текстът имаше за цел да укрепи технологичната и индустриалната база на Европа в областта на отбраната с финансиране от съществуващите бюджети. Той следваше съвместната бяла книга „Европейска отбрана – готовност 2030“, която се отнасяше до укрепването на стратегическата автономност и конкурентоспособност на ЕС в областта на отбраната.