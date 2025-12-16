Опростени правила за отчитане на устойчивост и дължима грижа за предприятията

16.12.2025 16:04 , Людмила Калъпчиева

Отчитането във връзка с устойчивостта ще се изисква от дружества с над 1000 служители и нетен годишен оборот от над 450 милиона евро

По-малките дружества с под 1000 служители ще бъдат защитени от промяна в отговорността за отчитането

Само големи корпорации с повече от 5000 служители и нетен годишен оборот от над 1,5 милиарда евро трябва да се отчитат за дължима грижа

Правилата за задължението за дължима грижа ще се прилагат от юли 2029 г.

Във вторник ЕП одобри предварително споразумение между евродепутатите и правителствата на държавите от ЕС относно нови правила за отчитане на устойчивост и дължима грижа за дружествата.

Актуализираните правила ще се прилагат за по-малко дружества и ще намалят някои техни задължения, като по този начин ще засилят конкурентоспособността на ЕС.

По-лесно отчитане във връзка с устойчивостта

Само дружества от ЕС, в които работят средно над 1000 служители и които имат нетен годишен оборот от над 450 милиона евро, ще трябва да се отчитат относно социалните и екологичните показатели. Правилата ще се прилагат и за дружества извън ЕС с нетен оборот в Съюза от над 450 милиона евро, както и за техните дъщерни предприятия и клонове, генериращи оборот над 200 милиона евро в ЕС.

Изискванията за отчитане ще бъдат значително опростени, а отчитането по сектори ще стане доброволно. Съзаконодателите направиха така, че дружествата, от които се изисква да изготвят отчети във връзка с устойчивостта, да не могат да прехвърлят тази отговорност на своите по-малки бизнес партньори. Ще отпадне необходимостта предприятията с по-малко от 1000 служители да предоставят информация на своите по-големи бизнес партньори извън това, което е включено в стандартите за доброволно отчитане. За да се улесни спазването на изискванията, Комисията ще създаде цифров портал с достъп до образци и насоки относно изискванията за отчитане на равнището на ЕС и на национално равнище.

Задължения за дължима грижа за много големи корпорации

По-малко дружества ще трябва да се отчитат за дължима грижа за намаляване на отрицателното си въздействие върху хората и планетата. Съгласно преразгледаните правила това ще се изисква само от големи корпорации от ЕС с повече от 5 000 служители и нетен годишен оборот от над 1,5 милиарда евро, както и от дружества извън Съюза, имащи оборот в ЕС над същия праг. Те ще трябва да извършват подготвителни проучвания, за да установят рисковете в своята верига от дейности. Също така те следва да изискват информация от бизнес партньори с по-малко от 5 000 служители само когато това не може да бъде получено по друг път.

Вече няма да са необходими планове за преход, които да гарантират, че бизнес моделът на дружеството е съвместим с прехода към устойчива икономика. Предприятията ще носят отговорност на национално равнище за неправилно прилагане на правилата и могат да бъдат глобени с до 3% от нетния световен оборот на дружеството.

Директивата относно дължимата грижа на дружествата ще започне да се прилага от 26 юли 2029 г. за всички предприятия, които попадат в нейния обхват.

Цитат

Докладчикът на комисията по правни въпроси Йорген Варборн (ЕНП, Швеция) заяви: „Парламентът се вслуша в опасенията, изразени от работодателите в цяла Европа. Подкрепено от широко мнозинство, днешното гласуване води до историческо намаляване на разходите, като същевременно запазва целите на Европа за устойчивост. Това е важна първа стъпка в продължаващите усилия за опростяване на правилата на ЕС“.

Следващи стъпки

Текстът беше приет с 428 гласа „за“, 218 гласа „против“ и 17 гласа „въздържал се“. Сега трябва да бъде официално одобрен и от Съвета. Директивата ще влезе в сила двадесет дни след публикуването ѝ в Официален вестник.

Контекст

Актуализираните правила за устойчивост са част от първия сборен пакет от мерки за опростяване „Омнибус I“ на Комисията. Той беше представен през февруари 2025 г. с цел да се намали бюрокрацията и да се улесни спазването на правилата за устойчивост от страна на предприятията, като по този начин да се повиши конкурентоспособността на ЕС. След отложеното прилагане на задълженията за отчитане във връзка с устойчивостта и за дължима грижа, настоящото предложение има за цел да ги опрости и да намали административната тежест за дружествата.

Пресконференция с докладчика Йорген Варборн ще се състои на 16 декември.