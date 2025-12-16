Сливен, кратки вечерни новини, 16.12.2025 г., вторник

16.12.2025 15:53 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представи данни за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2025 година.

Ученици от сливенски училища внесоха празнично настроение в Общината с коледни песни и танци.

Димитър Димитров от клуб по вдигане на тежести „Христо Бъчваров“ бе обявен за спортист на Сливен за 2025 г. по време на традиционната церемония на Община Сливен, на която бяха наградени и десетте най-добри спортисти, най-добрите треньори и отбори, както и специални категории като „Бъдеща звезда“ и най-добър спортист с увреждания.

Учениците заедно с преподаватели и специалистите от Центъра за специална образователна подкрепа „Д-р Власаки Шуманов“ в Сливен организираха коледен базар, представящ ръчно изработени сувенири за празниците.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

Симфоничният оркестър на Сливен ще представи своя Коледен концерт в петък, 19 декември, от 18:30 часа в зала „Сливен“.

Бългapcĸият пpoизвoдитeл нa нaпитĸи "Hoвa тpeйд", пoзнaт y нac c бpaндoвe ĸaтo Dеrbу и "Бaчĸoвo", плaниpa дa paзшиpи пpoизвoдcтвoтo cи c нoв зaвoд зa бyтилиpaнe в Cливeн.