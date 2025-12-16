Коледно настроение с учениците от ОУ „Елисавета Багряна“

С наближаването на Рождество Христово ученици от ОУ „Елисавета Багряна“ създадоха празнично настроение в Община Сливен. Те поздравиха кмета на общината г-н Стефан Радев и служителите с красив коледен танц, изпълнен от танцов състав „Детелина“.
Учениците, заедно със своята учителка по хореография г-жа Магдалена Луканова, се бяха подготвили с много ентусиазъм и старание, а изпълнението им донесе усмивки и коледно настроение на всички присъстващи.
Кметът Стефан Радев посрещна учениците с радост и им пожела здраве, успехи и една успешна нова година, като изрази признателност за това, че пазят и предават българските традиции.
В края на срещата децата получиха подаръци като знак на благодарност за празничния поздрав.