Изложба „Зима“ в ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен

16.12.2025 16:09 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 37 минути | 35

Учениците от прогимназиален етап на ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен и учителят им по изобразително изкуство Здравка Долушанова организираха изложба на тема „Зима“.

В изложбата бяха представени художествени творби, вдъхновени от зимния сезон – снежни пейзажи, зимни игри, празнични моменти . Учениците вложиха въображение, настроение и усет към цветовете, като показаха своите творчески умения и индивидуален поглед към темата.

Изложбата създаде празнична атмосфера в училището и даде възможност на учениците да изразят себе си чрез изобразителното изкуство.

Инициативата насърчава художественото развитие на децата и интереса им към изкуството, както и естетическото възпитание и творческото мислене.

Поздравления за младите художници!