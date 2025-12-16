Изложба „Зима“ в ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен

Учениците от прогимназиален етап на ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен и учителят им по изобразително изкуство Здравка Долушанова организираха изложба на тема „Зима“.
В изложбата бяха представени художествени творби, вдъхновени от зимния сезон – снежни пейзажи, зимни игри, празнични моменти . Учениците вложиха въображение, настроение и усет към цветовете, като показаха своите творчески умения и индивидуален поглед към темата.
Изложбата създаде празнична атмосфера в училището и даде възможност на учениците да изразят себе си чрез изобразителното изкуство.
Инициативата насърчава художественото развитие на децата и интереса им към изкуството, както и естетическото възпитание и творческото мислене.
Поздравления за младите художници!