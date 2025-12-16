ПРАЗНИЧНА СРЕЩА С БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ В СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“

16.12.2025 21:10 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Днес СУ „Йордан Йовков“ отвори широко вратите си и посрещна с много усмивки, топлина и коледно настроение своите специални гости – децата от ДГ „Вержин и Хаик Папазян“, бъдещи първокласници. Посещението се превърна в истински празник, изпълнен с радост, творчество и вълшебни емоции.

Малките гости бяха тържествено приветствани от четвъртокласниците, които ги посрещнаха с усмивки и приятелско вълнение. Изненадата дойде с появата на аватар на Дядо Коледа, който ги поздрави и още от първите минути създаде топла, празнична и приказна атмосфера. С голямо любопитство децата се включиха в забавни и образователни интерактивни упражнения, които разпалиха тяхното въображение и желание за откриване на нови знания.

Кулминацията на деня беше творческата работилница, в която с помощта на г-жа Данева, г-жа Грунова от СУ „Йордан Йовков“ и своите учители от детската градина, децата изработиха красиви коледни елфове. С много старание и усмивки те сътвориха малки вълшебства, които ще намерят своето място на коледната елха – като символ на приятелството и с топло коледно пожелание от нашето училище. Празничното настроение беше допълнено и от мил аватар на елфче, което също поздрави малчуганите и ги накара да се почувстват част от една истинска приказка.

Срещата завърши с много песни, смях и весели коледни мелодии, които огласиха училището и оставиха незабравими спомени у децата и техните учители.

СУ „Йордан Йовков“ с радост очаква своите бъдещи първокласници и им пожелава светли празници, много усмивки и успешен старт в училищния живот!