Сливен. Новини от източника. Последни новини

ПРАЗНИЧНА СРЕЩА С БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ В СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“

, Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 20 минути | 1

Снимка 1

Днес СУ „Йордан Йовков“ отвори широко вратите си и посрещна с много усмивки, топлина и коледно настроение своите специални гости – децата от ДГ „Вержин и Хаик Папазян“, бъдещи първокласници. Посещението се превърна в истински празник, изпълнен с радост, творчество и вълшебни емоции.

Малките гости бяха тържествено приветствани от четвъртокласниците, които ги посрещнаха с усмивки и приятелско вълнение. Изненадата дойде с появата на аватар на Дядо Коледа, който ги поздрави и още от първите минути създаде топла, празнична и приказна атмосфера. С голямо любопитство децата се включиха в забавни и образователни интерактивни упражнения, които разпалиха тяхното въображение и желание за откриване на нови знания.

Кулминацията на деня беше творческата работилница, в която с помощта на г-жа Данева, г-жа Грунова от СУ „Йордан Йовков“ и своите учители от детската градина, децата изработиха красиви коледни елфове. С много старание и усмивки те сътвориха малки вълшебства, които ще намерят своето място на коледната елха – като символ на приятелството и с топло коледно пожелание от нашето училище. Празничното настроение беше допълнено и от мил аватар на елфче, което също поздрави малчуганите и ги накара да се почувстват част от една истинска приказка.

Срещата завърши с много песни, смях и весели коледни мелодии, които огласиха училището и оставиха незабравими спомени у децата и техните учители.

СУ „Йордан Йовков“ с радост очаква своите бъдещи първокласници и им пожелава светли празници, много усмивки и успешен старт в училищния живот!

Снимки

Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Снимка 7
Снимка 8
Снимка 9
Снимка 10
Снимка 11
Снимка 12
Снимка 13
Снимка 14
Снимка 15
Снимка 16
Снимка 17
Снимка 18
Снимка 19
Снимка 20
Снимка 21
Снимка 22
Снимка 23
Снимка 24
Снимка 25
Снимка 26
Снимка 27
Снимка 28

Реклама