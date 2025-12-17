17.12.2025 08:51 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Театрална група „Искра“ към ОУ "Елисавета Багряна " направи своята официална премиера с представлението „Коледна суматоха“, в което участие взеха десет ученици от пети клас. Младите актьори за първи път излязоха на сцена като театрална трупа и представиха своя спектакъл пред учителите на училището.

Пиесата донесе много настроение, смях и коледен дух, а децата впечатлиха публиката със своята смелост, артистичност и въображение. Представлението е резултат от усилена работа, репетиции и екипност под ръководството на госпожа Марияна Кръстева, които превърнаха сцената в истинско празнично преживяване.

Театрална група „Искра“ изнесе и второ представление, този път пред родителите, за да сподели с тях радостта от първата си сценична изява и магията на детския театър.

Премиерата постави началото на един вдъхновяващ творчески път за групата, а очакванията са децата да продължат да развиват своя талант и да радват публиката с още много бъдещи сценични изяви.