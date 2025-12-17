Котел кани на празника „Коледа с приятели“ на 18 декември

17.12.2025 09:26 , Людмила Калъпчиева

преди 39 минути

В средата на тази седмица Котел отново ще се изпълни с топлина, усмивки и празнично настроение. По покана на кмета на Община Котел – г-н Коста Каранашев, жителите и гостите на града са добре дошли на поредното издание на празника „Коледа с приятели“ – най-задушевния празник, който Общината организира вече десет години в навечерието на коледно-новогодишните празници.

Празничното събитие ще се състои на 18 декември 2025 г. (четвъртък) от 17:00 часа на площад „Възраждане“, където коледният дух ще събере малки и големи в едно незабравимо тържество.

По традиция Община Котел е осигурила 600 коледни подаръка за всички деца от общината до 4-ти клас, които ще бъдат раздадени от Дядо Коледа и Снежанка. За всички присъстващи са подготвени и безплатно греяно вино, ароматен чай и телешко варено, както и празнична атмосфера, изпълнена с приятни изненади.

В празничната програма ще вземат участие Държавен куклен театър – Сливен, Даскалската коледарска група, Надя и Младен Малакови, както и рок група „Ямбол проджект“, които ще се погрижат за отличното настроение на публиката.

Тържеството ще завърши с празнична заря, последвана от музика и много веселие.

Община Котел кани всички да споделят заедно магията на Коледа!