17.12.2025 09:31 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 34 минути | 33

На 16 декември 2025 г. Община Нова Загора и Детска театрална и филмова школа „Тракия вижън“ към НЧ „Д. П. Сивков – 1870“ поднесоха своя празничен поздрав към новозагорските деца с премиерата на вълнуващата театрална постановка „Изгубеният коледен звън“.

Събитието се състоя в театралния салон на театър „Минко Балкански“, където младите таланти от школата представиха своята вдъхновяваща интерпретация на коледната магия. Под режисурата на Ивета Митева спектакълът не само разказа вълнуваща история, но и пренесе публиката в свят на усмивки, вълшебство и празнично настроение.

Залата бе изпълнена със смях и аплодисменти, а децата от „Тракия вижън“ завладяха сърцата на всички присъстващи със своята чудесна актьорска игра, искрен ентусиазъм и сценично присъствие. Постановката предложи на зрителите едно истинско коледно преживяване, изпълнено с чудеса, забавление и топлина.

„Изгубеният коледен звън“ напомни, че истинската стойност на Коледа не се крие в подаръците, а в споделените мигове със семейството и приятелите, в топлината на общуването и в чувството за близост, което ни обединява.