Нова Загора отличи изявените си ученици за 2025 година

В зимната вечер на 16 декември, в навечерието на коледните и новогодишни празници, Нова Загора за поредна година отдаде заслужено признание на своите млади надежди. Тържествената церемония по награждаване на изявени ученици за 2025 г., превърнала се в утвърдена и красива традиция за града, събра в театралния салон на НЧ „Д. П. Сивков – 1870“ десетки граждани, учители, ученици и горди родители.

Организатор на престижното събитие бе Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) при Община Нова Загора. Официални гости на церемонията бяха кметът на Община Нова Загора г-жа Галя Захариева и нейният екип, общински съветници и кметове на населени места, които засвидетелстваха уважението си към младите таланти на общината.

Церемонията започна с вдъхновяващо послание за силата на доброто и магията на декември – месецът, който ни обединява, насърчава ни да бъдем по-щедри и да мечтаем по-смело. Водещите подчертаха, че макар зимата да носи студ, топлината на човешките сърца и успехите на децата превръщат този период в най-светлия в годината.

Празничната програма бе обогатена от впечатляващите изпълнения на възпитаници на Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ – Стара Загора, както и от талантливите деца от Вокална група „Пеещи ноти“ към СУ „Христо Ботев“, с ръководител Димитрина Димитрова, които допринесоха за коледното настроение и усмивките на публиката.

Кулминацията на вечерта бе награждаването на учениците, които през изминалата година са се утвърдили като личен пример за своите връстници, доказвайки, че с труд, постоянство, въображение и любов към изкуството, спорта и науката, мечтите могат да се превърнат в реалност.

Големите победители в категориите за 2025 г. са:

Категория „Спортни постижения“

Призът получи Момчил Иванов Георгиев – златен медалист от турнира за купата на Нова Загора по бадминтон (октомври 2025 г.), двукратен бронзов медалист от националната верига по бадминтон (август и септември 2025 г.) и класирал се на престижното 4-то място на финалите на републиканското първенство на ученическите игри по бадминтон към ПГТТ „Атанас Димитров“.

Категория „Постижения в областта на изкуствата“

Отличен бе Иван Димитров Личев от СУ „Христо Ботев“ – създател на дигитален модел и гипсова отливка на бюста на Христо Ботев, демонстриращ иновативен подход към съхраняването на историческата памет.

Категория „Инициативност и обществена ангажираност“

Наградата получи Камелия Танева Златева от СУ „Иван Вазов“ – заместник-председател на ученическия съвет и активен доброволец в Българския младежки червен кръст. През годината тя печели и първо място в конкурс за есе на тема „Любовта на Захари Стоянов към родината и какво е България за мен“.

Категория „Постижения в учебната дейност“

В тази категория бяха отличени двама ученици:

Тодор Милев Грозев (ПГСС) – за отличното си представяне в регионални инициативи и 2-ро място в състезанието „Млад фермер“;

Екатерина Руменова Райчева (СУ „Христо Ботев“) – за високи академични резултати, участия в национални конференции, олимпиади и класиране с отлична оценка на националния кръг на олимпиадата по История и цивилизация, както и за спечелен конкурс за есе „Георги Раковски – енциклопедичната личност на предосвобожденска България“.

Категория „Добротворчество и благотворителност“

Наградени бяха:

Никола Станиславов Иванов (ПГСС) – активен участник в кампаниите „Капачки за бъдеще“ и „Жълти стотинки“;

Стилиян Динков Тачев (ПГТТ „Атанас Димитров“) – основен организатор на благотворителната акция „Жълти стотинки“ в своето училище.

Наградените ученици получиха грамоти, купи и подаръци, връчени лично от кмета на Община Нова Загора Галя Захариева, членове на нейния екип и на Общинския съвет.

В края на емоционалната вечер г-жа Захариева отправи силно послание към присъстващите, като призова родителите и учителите да говорят по-често за успехите на децата, които достойно представят училищата, семействата, града и страната ни, защото те заслужават уважение, подкрепа и признание.

Пълният списък на всички наградени може да откриете ТУК.

Снимки: Община Нова Загора

Снимки

