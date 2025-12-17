Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 17.12.2025 г.

17.12.2025 09:56 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 17 минути | 4

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 16.12.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 17.12.2025 Г.

Сливен: Двама мъже и една жена са задържани от служители на сектор „Криминална полиция“ към РУ-Сливен за кражба на 130 метра ел. кабели от проходим колектор, собственост на "ЕВН България" ЕАД. Сигналът е подаден на 16 декември. След проведени незабавни издирвателни действия извършителите са установени в рамките на деня. Те са криминално проявени от град Сливен. Задържани са за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 16.12.2025 г., в 19,33 часа, в РСПБЗН – Твърдица е получен сигнал за пожар в къща, намираща се на ул. „Водник“ в град Твърдица. Пострадали няма. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Твърдица. Унищожени са 20 кв. м. покривна конструкция, домашно имущество и други. Най - вероятната причина за пожара е оставена незагасена цигара.