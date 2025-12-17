ЕС спира постепенно вноса на руски газ

17.12.2025 14:28 , Людмила Калъпчиева

Евродепутатите одобриха постепенното въвеждане на забрана за вноса на природен газ от Русия чрез тръбопроводи и във втечнено състояние, считано от 2026 г.

Комисията ще подготви и забрана за внос на нефт през 2027 г.

Предвиждат се хармонизирани максимални санкции в случай на нарушения.

Приетият в сряда нов закон ще защити енергийната сигурност на ЕС от злоупотреби от страна на Руската федерация.

Руският втечнен природен газ (ВПГ), закупуван на спот пазара, ще бъде забранен от ЕС, след като Регламентът за постепенно прекратяване на вноса на руски природен газ влезе в сила в началото на 2026 г. Вносът на газ по тръбопроводи ще бъде постепенно преустановен до 30 септември 2027 г. Новият закон също така утвърждава санкции, които ще бъдат прилагани от държавите членки спрямо икономическите оператори при нарушения от тяхна страна.

Подготовка за забрана на вноса на нефт

По време на преговорите с Датското председателство на Съвета евродепутатите настояваха за забрана на целия внос на руски нефт. Те осигуриха ангажимент от страна на Европейската комисия да представи съответното законодателство в началото на 2026 г., така че ефективната забрана да може да влезе в сила възможно най-скоро и не по-късно от края на 2027 г.

Евродепутатите настояват условията, при които се позволява временно спиране на забраната за внос в извънредни ситуации, да бъдат по-строги. Възможността за изключения от наложената забрана е предвидена с цел поддържане на енергийната сигурност в ЕС.

Въвеждат се по-високи изисквания към операторите, включително за предоставяне на по-подробни доказателства на митническите органи във връзка с държавата на произход на газа преди вноса или със съхранението му. Целта е да се отстранят пропуските и да се намали рискът от заобикаляне на правилата.

Цитати

„Това е исторически момент: ЕС прави огромна крачка към нова ера, без руски газ и петрол. Русия никога повече няма да може да използва износа на изкопаеми горива като оръжие срещу Европа. Нашите основни приоритети бяха да ускорим максимално срока за забрана на тръбопроводния газ, да забраним дългосрочните договори за втечнен природен газ една година по-рано от предвиденото и да предотвратим заобикалянето на тези нови правила. Сега трябва да действаме без забавяне, за да приложим това споразумение, и да насочим вниманието си към вноса на петрол, където ще настояваме Европейската комисия да спази ангажимента си да направи предложение в началото на 2026 г.“, заяви водещият член на ЕП от комисията по промишленост, изследвания и енергетика Виле Ниенистьо (Зелените/ECA, Финландия).

„Днешното гласуване изпраща ясно и силно послание: Европа никога повече няма да зависи от руския газ. Това е голямо постижение за Европейския съюз и исторически поврат в европейската енергийна политика. Укрепихме първоначалното предложение на Европейската комисия, като въведохме път към забрана на петрола и петролните продукти, прекратявайки дългосрочните договори по-рано от първоначално предложеното, и осигурихме санкции за неизпълнение”, заяви Инесе Вайдере (ЕНП, Латвия), водещ член на ЕП от комисията по международна търговия.

Следващи стъпки

Законодателството, по което вече е постигнато съгласие със Съвета, беше прието с 500 гласа „за“, 120 гласа „против“ и 32 гласа „въздържал се“. Сега то трябва да бъде официално одобрено от Съвета на ЕС, след което ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.

Контекст

Законодателното предложение идва в отговор на системното използване на енергийните доставки като оръжие от страна на Русия – модел, за който има доказателства от почти две десетилетия и който се проявява особено остро след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. Нахлуването през 2022 г. доведе до допълнително умишлено манипулиране на пазара, включително до безпрецедентен недостиг в съоръженията за съхранение на Газпром в ЕС и до рязко спиране на доставките по тръбопроводите. Всичко това доведе до скок на енергийните цени с до осем пъти над равнищата отпреди кризата.