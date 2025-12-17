17.12.2025 16:30 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Заместник областният управител Фатме Мустафова взе участие в кръгла маса на тема „Превенция на детските/ранни бракове и случаи на раждания“. Форумът се проведе днес (17 декември) в Сливен.

Проявата бе организирана от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). Събитието е част от националната информационна кампания за превенция на насилието и злоупотребата с деца, в изпълнение на Плана за действие за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2025-2026 г.). Подобни кръгли маси вече са проведени в София, Пазарджик, Стара Загора, Монтана, Кюстендил и Хасково.

През 2023-2024 г. ДАЗД инициира в Сливен две междуинституционални срещи по проблемите на деца, съжителстващи на семейни начала, и деца – малолетни и непълнолетни родители. На база на направените предложения се работи по изготвянето на план за действие, който да доведе до преодоляване на тревожната тенденция „деца да раждат деца“.

Днешната кръгла маса бе открита от Камелия Николова, главен секретар на ДАЗД, която изтъкна подкрепата от страна на областния управител Чавдар Божурски. Тя съобщи, че се предвижда срещите да станат регулярни. Целта на дискусиите е да бъдат набелязани конкретни стъпки за следващата една година. Идеята е да се изготви работещ механизъм по модела на Постановление 100 на Министерски съвет от 2018 г. без да се увеличава административната тежест върху институциите.

От направената презентация стана ясно, че броят на ражданията при непълнолетни момичета в област Сливен се запазва – 405 за 2024 г. спрямо 409 година по-рано. Данните са по местоживеене. Случаите се разпределят почти по равно между градовете и селата.

Заместник областният управител Фатме Мустафова призова за обединяване на усилията на различните държавни структури. „Необходимо е да намерим онези малки стъпки, които да доведат до конкретни резултати. Всяка една институция си върши работата, но сама не може да достигне до основното - промяна в културологичните нагласи сред общностите в постоянен риск. Това е много труден процес. Дали ще се казва споразумение или план за действие, трябва да има механизъм за работа с конкретни алгоритми. Няма как всичко да се случи с усилията само на една институция“ – каза Фатме Мустафова. Заместник областният управител подчерта, че е необходимо да бъдат обхванати всички общини и населени места в област Сливен и акцентира върху ролята на образователните медиатори, които имат пряк контакт както с родителите, така и с децата.