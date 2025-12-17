17.12.2025 19:17 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

ОУ "Е. Багряна" (XII) | България

В навечерието на светлите коледни празници в нашето училище се проведе традиционният коледен концерт, който изпълни училищния форум с празнично настроение, усмивки и много аплодисменти.

Концертната програма започна с вълнуващ коледен рецитал, който чрез силата на словото пренесе публиката в света на добротата, надеждата и коледната магия. Стиховете създадоха тържествено начало и подготвиха сцената за богатата и разнообразна програма, която последва.

На сцената се изявиха ученици от различни класове с песни, танцови и музикални изпълнения. Публиката се наслади на празнични и коледни песни, впечатляващи народни танци, елегантни спортни танци, както и на традиционни коледни наричания.

Специални гости на концерта бяха акробати и балетни изпълнители, които допълниха празничната програма с артистичност и изящество.

Коледният концерт се превърна в истински празник на таланта, труда и творческата енергия на учениците и показа, че училището е място не само за знания, но и за изкуство, традиции и споделени емоции.

Благодарим на всички участници, учители и гости, които допринесоха за осъществяването на този незабравим коледен празник.