КОНКУРС „СУРВАКНИЦА“ 2025

17.12.2025 19:49 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 22 минути | 1

Даниел Събев Петров, ученик от 4. „б“ клас на нашето училище, спечели второ място в конкурса „Сурвакница“ 2025 във възрастова група 9–11 години, организиран от ЦПЛР – Детски комплекс, гр. Сливен.

Постижението е резултат от неговото старание, творчески подход и уважение към българските народни традиции.

Грамотата беше тържествено връчена от екипа на ЦПЛР – Детски комплекс, гр. Сливен.

Поздравяваме Даниел Събев Петров и неговия ресурсен учител Наталия Чилова за отличното представяне и им пожелаваме още много бъдещи успехи.