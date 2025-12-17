КОЛЕДНИ ЧУДЕСА СРЕД КНИГИТЕ В РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „САВА ДОБРОПЛОДНИ“

17.12.2025 20:17 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 48 минути | 51

Учениците от 1, 2 и 3. клас преживяха истинска празнична магия по време на своето посещение в Регионална библиотека „Сава Доброплодни“. Сред уютната атмосфера на книгите и коледните светлини те се насладиха на специалното представление „Как да получиш най-големия коледен подарък“, което ги пренесе в свят на чудеса, доброта и вдъхновение.

Малките зрители с интерес проследиха вълнуващата история, изпълнена с музика, усмивки и топли послания. Представлението им показа, че най-големият подарък не е материален, а се крие в добрите дела, приятелството и споделената радост.

Тази среща с книгите и празничния дух остави ярък и вдъхновяващ спомен у децата, като им напомни, че чудесата на Коледа оживяват там, където има добри сърца.