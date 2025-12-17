Сливен, кратки вечерни новини, 17.12.2025 г., сряда

17.12.2025 15:55 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

В навечерието на Рождество Христово Народно читалище „Зора 1860“ организира в Сливен празничен концерт под мотото „Венец от гласове“.

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представи данни за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2025 година.

Магазинът за добър сън в Сливен поздравява жителите на града и региона с настъпващите празници и пожелава весела Коледа и щастлива Нова година.

Мъж от Сливен влачи през целия град куче, вързано с въже за колата му .

Съдия Светослава Костова, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ подписа акт за встъпване в длъжност като заместник на административния ръководител, заместник-председател на Окръжен съд – Сливен.

Кристина Павлова от 7. „б“ клас на ППМГ „Добри Чинтулов“ заслужи второ място в Националния конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден” – 2025, раздел „Литературно творчество” за стихотворението си „Коледно чудо“.

Граждански празничен формат под надслов „Ретроспективи“ ще се проведе в четвъртък, 18 декември, в клуб Тангра.