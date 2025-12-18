Отличие за ученици от ОУ „Елисавета Багряна“ в конкурс „Сурвакница“ 2025

18.12.2025 08:36 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

На 17 декември 2025 г. в сградата на ЦПЛР – Детски комплекс – Сливен се проведе официалното награждаване на победителите в конкурса „Сурвакница“ 2025.

Ученици от ОУ „Елисавета Багряна“, гр. Сливен, бяха отличени в конкурса. Първо място спечели Стефани Стефанова Стефанова от 5. „а“ клас, а трето място завоюва Георги Георгиев Георгиев, също ученик от 5. „а“ клас. Техният учител по изобразително изкуство г-жа Здравка Долушанова също присъства на събитието.

Наградите бяха връчени от директора на Детски комплекс – Сливен, г-н Христо Котов. Ръководството на училището поздравява учениците за постигнатия успех и им пожелава още творчески изяви.