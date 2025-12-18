Една „Бъдеща звезда“ грее в ОУ „Елисавета Багряна“

18.12.2025 08:47 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 47

Община Сливен официално призна таланта на нашия ученик от 1.Г клас Александър Стефанов, като го удостои с престижната награда „Бъдеща звезда“. Отличието е заслужен плод на неговия труд и целеустременост през изминалата година.

Спортни триумфи през 2025 г.:

Държавен шампион на двоен минибатут;

Държавен шампион в дисциплината скокове на пътека.

Тези титли не са просто медали, а символ на хилядите часове тренировки и несломимия спортен дух на Александър.

Радостта от успеха бе споделена и в училище, където Александър получи сърдечни поздравления от своята учителка г-жа Ценова и директора на ОУ „Елисавета Багряна“ – г-жа Султанова. Те му пожелаха да запази същия устрем и да продължава да прославя града ни и занапред.

„Спортът изгражда характер, а Александър е пример за това как се постигат мечти с постоянство!“

Гордеем се с теб, Алекс! Пожелаваме ти още по-високи върхове и нека тази награда бъде само началото на един дълъг и успешен път!