Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Населено място Образование
1312 04.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
1333 10.11.2025 г. 31.12.2025 г. 2 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно
1334 10.11.2025 г. 31.12.2025 г. 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ СЛИВЕН средно
1348 14.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА СЛИВЕН средно
1349 14.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 СТРУГАР СЛИВЕН средно
1356 17.11.2025 г. 15.1.2026 г. 1 ШОФЬОР НА ЛИНЕЙКА СЛИВЕН средно
1375 26.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР/ ЗЪРНО СЛИВЕН средно
1378 27.11.2025 г. 31.12.2025 г. 4 РАБОТНИК, ПЛЕТАЧНА МАШИНА СЛИВЕН средно
1381 01.12.2025 г. 10.1.2026 г. 2 КОЗМЕТИК СЛИВЕН основно
1383 01.12.2025 г. 30.12.2025 г. 1 ЛИЧЕН АСИСТЕНТ СЛИВЕН основно
1387 01.12.2025 г. 10.1.2026 г. 1 МАНИКЮРИСТ СЛИВЕН основно
1388 01.12.2025 г. 10.1.2026 г. 2 БРЪСНАР СЛИВЕН основно
1395 10.1.2026 г. 19.12.2025 г. 1 ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА СЛИВЕН висше
1396 08.12.2025 г. 30.12.2025 г. 1 ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ СЛИВЕН средно
1397 08.12.2025 г. 30.12.2025 г. 1 ТЕРМИСТ СЛИВЕН средно
1399 09.12.2025 г. 15.12.2025 г. 1 ЕКСПЕРТ, УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ СЛИВЕН висше
1400 09.12.2025 г. 30.1.2026 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
1401 09.12.2025 г. 30.1.2026 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше
1408 05.1.2026 г. 19.12.2025 г. 1 ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно
1409 12.12.2025 г. 30.1.2026 г. 1 ШИВАЧ СЛИВЕН средно
1412 01.1.2026 г. 22.12.2025 г. 1 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК СЛИВЕН висше