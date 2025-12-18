Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 18.12.2025 г.

18.12.2025 10:09 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 17.12.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 18.12.2025 Г.

Сливен: Продължава работата на полицията в Сливен срещу наркоразпространението. На 17 декември, служители на участък „Надежда“ към РУ-Сливен при ежедневния контрол на лица, склонни към извършване на противоправни деяния, са установили случай на продажба на наркотични вещества. Задържан е мъж на 25 години. При първоначалните действия на полицейските служители са иззети малко над 20 опаковки, съдържащи бяло кристалообразно вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.

РУ-Сливен извършва засилена патрулна дейност, наблюдение и контрол на територията на град Сливен и общината, като акцент са районите около учебните заведения с цел установяване на лица, занимаващи се с производство, разпространение и употреба на наркотични вещества. Патрулни екипи извършват денонощно обходи в марките населени места.

98 автомобила и 127 лица са проверени при специализирана операция от служители на РУ-Котел. На 17 декември е извършен контрол в рамките на 2 часа в района на селата Драгоданово - Горно Александрово и Стара Река – Кипилово. Акцията е с цел недопускане на нарушения на ЗДвП, влияещи пряко за възникване на тежки пътни инциденти. Констатирани са 45 нарушения- нередовни документи, техническа неизправност, неизползване на обезопасителните системи в автомобилите и други, за които са съставени актове и фишове. Направени са 66 проби за алкохол- не са установени положителни. Връчени са ел. фишове на стойност 970 лева.

Пожарна безопасност и защита на населението

Три противопожарни екипа са гасили пожар в дърводелски цех, намиращ се на ул. „Родопи“ в град Нова Загора. Произшествието е ликвидирано от 2 екипа на РСПБЗН-Нова Загора и 1 екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Произшествието е посетено от екип на ЕВН и РУ-Нова Загора. Унищожени са 250 кв. м. покривна конструкция, 5 бр. дърводелски машини, инструменти и 100 кв. м. опушени стени. Спасени са 4 сгради и 2 автомобила. Причината за пожара е в процес на установяване.

На 17.12.2025 г., в 11,04 часа, в РС ПБЗН – Котел е получен сигнал за пожар в ел. табло към производствен цех за пелети в село Тича. Произшествието е ликвидирано от 1 екип на РСПБЗН-Котел. Пострадали няма. Унищожено е ел. таблото. Спасена е сградата. По първоначални данни пожарът е причинен от гризач, влязъл в ел. таблото като се е получило късо съединение и запалване и промишления прах.