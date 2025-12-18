Малки коледари донесоха празничния дух в Общинската администрация

18.12.2025 10:12 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 59

Дни преди един от най-светлите християнски празници – Рождество Христово, сградата на Общинска администрация бе изпълнена с детски гласове, усмивки и коледно настроение. Своите първи коледарски благословии поднесоха малчуганите от ДГ „Бодра смяна“ и ДГ „Надежда“, които донесоха магията на българските традиции и отправиха искрени пожелания за Коледа и Нова година.

Облечени в тежки ямурлуци, с дървени геги и гиздави калпаци, децата представиха истински празничен спектакъл с красиви коледни песни и традиционни наричания. Техните учители поднесоха на кмета на Общината – г-жа Галя Захариева, вкусна обредна питка, символ на здраве, берекет и благоденствие за целия град.

Малките коледари бяха посрещнати с искрена радост от кмета и служителите на общинската администрация. Г-жа Захариева им благодари за топлите пожелания, като ги зарадва с лакомства и им пожела да бъдат здрави, усмихнати и щастливи, да пазят традициите и да носят светлина и радост в домовете си.