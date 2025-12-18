ПРЕСИАНА КАЙРЯКОВА – МЛАД ШАХМАТЕН ТАЛАНТ С ВПЕЧАТЛЯВАЩИ УСПЕХИ

18.12.2025 10:53 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 21 минути | 3

Пресиана Валентинова Кайрякова, ученичка от 4.а клас, вече три години тренира в шахматна школа „Интелект“ и уверено гради своето място сред най-обещаващите млади състезатели. До момента тя е завоювала впечатляващите 14 медала от различни турнири в града и страната – 3 златни, 9 сребърни и 2 бронзови.

Тези отличия не са просто награди, а ярък символ на многото часове целенасочени тренировки, упоритост и трудолюбие, които Пресиана ежедневно влага в своето развитие.

Радостта от нейните успехи беше споделена и в училище, където тя получи сърдечни поздравления от своята учителка Мария Грунова и от директора на СУ „Йордан Йовков“ – г-жа Диана Кънева. Те ѝ пожелаха да запази своята упоритост и устрем и да продължава и занапред да прославя училището и нашия град.