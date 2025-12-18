18.12.2025 10:57 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Роденият в Сливен международен съдия Иван Николов, бе избран за рефер на 2025 г. Отличието му бе присъдено от Българската федерация по борба на официална церемония в София.

Николов е на 30 години. Бивш състезател на Армейски спортен клуб по борба „Сливен“. Първите си стъпки в съдийството прави още на 18 години, а на 19 вече е официален арбитър на Българската федерация по борба. На 22 години става международен рефер и един от най-младите съдии в България.

Николов използва случая да благодари за високата оценка и се обърна с благодарност към Българската федерация по борба, към Съдийската комисия и своите колеги.