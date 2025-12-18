Дейност на местата за настаняване в област Сливен през октомври 2025 година

18.12.2025 11:49 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 41

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя информация за дейността на местата за настаняване в област Сливен през октомври 2025 година.

Подробните данни можете да намерите в прикачения файл.