18.12.2025 12:32 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 15 минути | 4

Поради въвеждането на еврото като официална парична единица в Република България и произтичащите от това технологични и конфигурационни промени, в периода от 12.00 ч. на 31 декември до 18.00 ч. на 1 януари 2026 г. Порталът за електронни административни услуги /ПЕАУ/ ще бъде недостъпен за потребителите.

Освен в Портала за електронни административни услуги, на 31.12.2025 г. и на 01.01.2026 г. няма да се извършват и картови плащания за погасяване на глоби по Закона за движение по пътищата чрез мобилните терминални ПОС устройства в патрулните автомобили на МВР, както и чрез терминалните устройства ПОС във всички районни управления на МВР, в отделите и секторите „Пътна полиция“ на СДВР/ОДМВР, на граничните контролно-пропускателни пунктове, в звената на „Български документи за самоличност“ и всички останали структури на МВР.

При възникнала необходимост от заплащане на глоби по ЗДвП, служители на МВР ще насочват към други начини за разплащане, за които гражданите могат да се информират и в интернет страницата на „Пътна полиция“:

( https://www.mvr.bg/opp ) в рубриката „Административни услуги“, тема „Заплащане на глоби за извършени нарушения“ – Ред и начини на плащане на глоби по Закона за движение по пътищата.