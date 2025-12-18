18.12.2025 13:59 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Ученици от СУ „Йордан Йовков“ получиха днес своите грамоти за участие в конкурса за коледни картички „Коледна магия 2025“, проведен в рамките на празничната коледна програма на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен.

С много въображение, цвят и празнично настроение децата пресъздадоха духа на Коледа чрез своите творби, превръщайки всяка картичка в малък разказ за доброта, топлина и споделена радост. Участието в конкурса им даде възможност не само да покажат художествените си умения, но и да изразят своето лично усещане за най-светлия празник в годината.

Грамотите бяха признание за старанието и креативността на учениците, а преживяването се превърна в още един светъл празничен момент, изпълнен с усмивки, вдъхновение и коледен дух.