18.12.2025 14:17 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 46 минути | 48

Поздравления за учениците от 1. до 4. клас, които се представиха отлично в състезанието „Аз зная и умея“, организирано от Сдружението на българските начални учители. Със своите знания, умения и увереност те показаха, че любопитството и стремежът към успех вървят ръка за ръка още от най-ранна възраст.

Техният успех е резултат от постоянство, труд и желание за развитие, както и от подкрепата на техните учители и родители. Всеки верен отговор и всяко преодоляно предизвикателство са още една крачка напред по пътя на знанието.

Пожелаваме им любознателността и стремежът към нови открития никога да не стихват, а да ги вдъхновяват да покоряват нови върхове във всяко начинание.