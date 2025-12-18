Сливен, кратки вечерни новини, 18.12.2025 г., четвъртък

18.12.2025 16:33 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представи информация за дейността на местата за настаняване в област Сливен през октомври 2025 година.

По време на Коледните и Новогодишни празници дежурни екипи на Отделението по трансфузионна хематология към МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен ще приемат кръводарители на 26 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. от 8:00 до 14:00 часа в Кръвния център на ДКЦ-1.

Международният съдия по борба от Сливен, Иван Николов, бе избран за рефер на 2025 година от Българската федерация по борба по време на официална церемония в София.

В Сливен от 17 до 20 декември 2025 г. се провежда международен семинар, посветен на развитието на процесите и устройствата в предачната техника.

В навечерието на Коледа в ДНА – Сливен се състоя празничен концерт, който развълнува публиката и създаде тържествена атмосфера.

В навечерието на Рождество Христово Народно читалище „Зора 1860“ организира в Сливен празничен концерт под мотото „Венец от гласове“.

Българският състезател по вдигане на тежести Божидар Андреев, който е възпитаник на сливенската школа, е дал положителна допинг проба.