Награди от конкурс за коледна картичка

Ученици от ОУ „Елисавета Багряна“ бяха тържествено наградени за отличното си представяне в конкурса за коледна картичка, организиран от Регионална библиотека „Сава Доброплодни“.

Катрин Стоянова от 2. „В“ клас спечели първа награда за оригинално коледно пожелание в първа възрастова група.

Десислава Радева от 6. „В“ клас беше отличена с втора награда за оригинално коледно пожелание във втора възрастова група.

С поощрителна награда за най-красива коледна картичка беше наградена Мария Георгиева от 1. „Б“ клас.

Поздравления за талантливите ученици и техните преподаватели!