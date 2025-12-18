Награди от конкурс за коледна картичка

Ученици от ОУ „Елисавета Багряна“ бяха тържествено наградени за отличното си представяне в конкурса за коледна картичка, организиран от Регионална библиотека „Сава Доброплодни“.
Катрин Стоянова от 2. „В“ клас спечели първа награда за оригинално коледно пожелание в първа възрастова група.
Десислава Радева от 6. „В“ клас беше отличена с втора награда за оригинално коледно пожелание във втора възрастова група.
С поощрителна награда за най-красива коледна картичка беше наградена Мария Георгиева от 1. „Б“ клас.
Поздравления за талантливите ученици и техните преподаватели!