Когато традициите оживяват чрез децата

В ОУ „Елисавета Багряна“ вярваме, че българският фолклор не е просто минало, а жива връзка между поколенията. Той се предава с любов, движение и песен – от сърце към сърце.

Танцов състав „Детелина“ от ОУ "Елисавета Багряна" с ръководител Магдалена Луканова дари радост и топлина на потребителите в Дома за стари хора, като с коледарски танц им пожела весела Коледа и здраве. Усмивките и сълзите от радост в очите на възрастните хора бяха най-истинското доказателство, че традициите носят утеха, надежда и обич.

Директорът на Дома за стари хора г-жа Нина Накова посрещна топло учениците, директора на училището г-жа Гергана Султанова, както и г-жа Магдалена Луканова и г-н Димитър Гюмишев и им пожела весели празници.

По-късно учениците от ОУ „Елисавета Багряна“ се включиха в тържествената програма по награждаването на отличените участници в конкурса за коледна картичка, организиран от Регионална библиотека „Сава Доброплодни“. Там фолклорът отново намери своя глас – чист, детски и искрен.

Марая Господарска от 3. „В“ клас поздрави присъстващите с коледна песен, която докосна сърцата.

В нашето училище учим децата не само да танцуват и пеят, а да обичат българското, да го носят в себе си и да го предават нататък. Защото фолклорът е памет, корен и бъдеще – и той живее чрез нашите ученици.