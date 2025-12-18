Да съхраним традициите – изработка на сурвакници с ученици и родители

18.12.2025 21:23 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 42

По инициатива на учителя по изобразително изкуство Здравка Долушанова, учениците от прогимназиален етап на ОУ „Елисавета Багряна“ реализираха творчески проект, посветен на българските народни традиции.

В навечерието на зимните празници децата, заедно със своите родители, изработиха сурвакници – един от най-обичаните български обредни символи. Проектът имаше за цел не само да развие творческите умения на учениците, но и да насърчи връзката между поколенията, съвместната работа в семейството и уважението към българското културно наследство.

С много старание, въображение и любов бяха създадени пъстри сурвакници, украсени с традиционни елементи – пуканки, сушени плодове, вълна, прежда и природни материали. Всяка сурвакница носеше своята уникалност и символика, отразяваща духа на българската традиция.

Изработените сурвакници бяха подредени в тематична изложба в училище, която предизвика голям интерес сред ученици, учители и родители. След изложбата творбите ще бъдат предложени за продажба на училищния коледен базар, като събраните средства ще бъдат използвани за благотворителност и изграждане на класна стая на открито.

Ръководството на училището благодари на всички участници за активността, креативността и желанието да пазят и предават българските обичаи.