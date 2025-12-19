Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 19.12.2025

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Населено място Образование

1312 04.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

1333 10.11.2025 г. 31.12.2025 г. 2 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно

1334 10.11.2025 г. 31.12.2025 г. 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ СЛИВЕН средно

1348 14.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА СЛИВЕН средно

1349 14.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 СТРУГАР СЛИВЕН средно

1356 17.11.2025 г. 15.1.2026 г. 1 ШОФЬОР НА ЛИНЕЙКА СЛИВЕН средно

1375 26.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР/ ЗЪРНО СЛИВЕН средно

1378 27.11.2025 г. 31.12.2025 г. 4 РАБОТНИК, ПЛЕТАЧНА МАШИНА СЛИВЕН средно

1381 01.12.2025 г. 10.1.2026 г. 2 КОЗМЕТИК СЛИВЕН основно

1383 01.12.2025 г. 30.12.2025 г. 1 ЛИЧЕН АСИСТЕНТ СЛИВЕН основно

1387 01.12.2025 г. 10.1.2026 г. 1 МАНИКЮРИСТ СЛИВЕН основно

1388 01.12.2025 г. 10.1.2026 г. 2 БРЪСНАР СЛИВЕН основно

1395 10.1.2026 г. 19.12.2025 г. 1 ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА СЛИВЕН висше

1396 08.12.2025 г. 30.12.2025 г. 1 ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ СЛИВЕН средно

1397 08.12.2025 г. 30.12.2025 г. 1 ТЕРМИСТ СЛИВЕН средно

1399 09.12.2025 г. 15.12.2025 г. 1 ЕКСПЕРТ, УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ СЛИВЕН висше

1400 09.12.2025 г. 30.1.2026 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

1401 09.12.2025 г. 30.1.2026 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше

1408 05.1.2026 г. 19.12.2025 г. 1 ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно

1409 12.12.2025 г. 30.1.2026 г. 1 ШИВАЧ СЛИВЕН средно

1412 01.1.2026 г. 22.12.2025 г. 1 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК СЛИВЕН висше

