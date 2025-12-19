Сливен. Новини от източника. Последни новини

КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЧКА ВЪВ ВТОРИ КЛАС

, Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 47

Снимка 6

В навечерието на най-светлия празник – Коледа, учениците от 2.а клас заедно със своите родители участваха в коледна работилничка. В уютна и празнична атмосфера те изработиха красиви и оригинални сувенири, като вложиха много старание, въображение и любов.

Творбите им ще бъдат изложени на коледния базар в училище, където всеки ще може да се наслади на детското творчество и да усети духа на празника.

Коледната работилничка се превърна в истинско преживяване – време за споделени усмивки, топли емоции и създаване на незабравими спомени.

Снимки

Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 7
Снимка 8

Реклама