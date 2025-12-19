КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЧКА ВЪВ ВТОРИ КЛАС

19.12.2025 09:45 , Невелина Кикьова (X СОУ )

В навечерието на най-светлия празник – Коледа, учениците от 2.а клас заедно със своите родители участваха в коледна работилничка. В уютна и празнична атмосфера те изработиха красиви и оригинални сувенири, като вложиха много старание, въображение и любов.

Творбите им ще бъдат изложени на коледния базар в училище, където всеки ще може да се наслади на детското творчество и да усети духа на празника.

Коледната работилничка се превърна в истинско преживяване – време за споделени усмивки, топли емоции и създаване на незабравими спомени.