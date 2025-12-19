Учениците от 2.а клас, които взеха участие в националното състезание „Аз, природата и светът“, организирано от Съюза на българските начални учители (СБНУ), получиха специални подаръци – картонени къщички, които сглобиха с много радост и ентусиазъм. Усмивките им и споделеното вълнение превърнаха деня в истински празник на ученето и творчеството.
КОГАТО ЗНАНИЕТО ВДЪХНОВЯВА ТВОРЧЕСТВО
, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 49 минути