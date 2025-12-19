ЦВЕТНАТА СЕДМИЦА ИЗПЪЛНИ УЧИЛИЩЕТО С НАСТРОЕНИЕ И ПРАЗНИЧЕН ДУХ

В периода 15 – 19 декември в нашето училище се проведе Цветна седмица – инициатива, която превърна учебните дни в истински празник на цветовете, креативността и коледното настроение.
Всеки ден от седмицата беше посветен на различен цвят и тематично облекло, а ученици и учители с ентусиазъм се включиха в инициативата, създавайки пъстра и вдъхновяваща атмосфера в училищните коридори.
Понеделник премина под знака на червения цвят – символ на енергия, топлина и празнично вълнение.
Вторник бе посветен на зеленото – цвета на надеждата, природата и коледното дърво.
Сряда внесе елегантност и мекота с кремави и светлосиви нюанси.
Четвъртък озари училището с бяло – символ на чистота, светлина и зимна приказка.
Петък завърши седмицата с истински празничен финал – коледни мотиви, усмивки и настроение, което напомни, че най-светлите дни от годината наближават.
Цветната седмица не само внесе разнообразие в учебното ежедневие, но и насърчи чувството за принадлежност, екипност и споделена радост. Благодарим на всички ученици и учители за активното участие, въображението и позитивната енергия, с които превърнаха тази инициатива в незабравимо преживяване.