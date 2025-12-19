ЦВЕТНАТА СЕДМИЦА ИЗПЪЛНИ УЧИЛИЩЕТО С НАСТРОЕНИЕ И ПРАЗНИЧЕН ДУХ

19.12.2025 14:00 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 49

В периода 15 – 19 декември в нашето училище се проведе Цветна седмица – инициатива, която превърна учебните дни в истински празник на цветовете, креативността и коледното настроение.

Всеки ден от седмицата беше посветен на различен цвят и тематично облекло, а ученици и учители с ентусиазъм се включиха в инициативата, създавайки пъстра и вдъхновяваща атмосфера в училищните коридори.

Понеделник премина под знака на червения цвят – символ на енергия, топлина и празнично вълнение.

Вторник бе посветен на зеленото – цвета на надеждата, природата и коледното дърво.

Сряда внесе елегантност и мекота с кремави и светлосиви нюанси.

Четвъртък озари училището с бяло – символ на чистота, светлина и зимна приказка.

Петък завърши седмицата с истински празничен финал – коледни мотиви, усмивки и настроение, което напомни, че най-светлите дни от годината наближават.

Цветната седмица не само внесе разнообразие в учебното ежедневие, но и насърчи чувството за принадлежност, екипност и споделена радост. Благодарим на всички ученици и учители за активното участие, въображението и позитивната енергия, с които превърнаха тази инициатива в незабравимо преживяване.