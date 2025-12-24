Поздравление на Димитър Митев по повод коледните и новогодишни празници

24.12.2025 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Скъпи съграждани,

В навечерието на един от най-обичаните и вълшебни празници – Коледа, искам да ви поздравя и да ви пожелая много радост и щастие. Рождество Христово носи със себе си особена красота и топлина, която изпълва сърцата ни с надежда и вяра. Коледа е време за споделени моменти с близките ни хора, за уютни вечери и за разговори, изпълнени с любов и разбирателство. Това е времето, когато домът ни става още по-специален и по-свиден. Нека тази Коледа бъде изпълнена с мир и хармония. Нека всеки момент, прекаран с любимите хора, бъде ценен и запомнящ се. Пожелавам ви здраве, сполука и успехи във всичко, което предприемете!

Нека духът на Коледа ни вдъхнови да бъдем добри и състрадателни, да бъдем подкрепа и да споделяме радостта си с всички около нас!

Благодаря на всички колеги от Общински съвет – Сливен! Годината бе изпълнена с предизвикателства и трудни решения, но се радвам, че действахме обединени в полза на жителите на общината и на родния ни град Сливен.

Нека красотата на Рождество Христово озари дните ви и внесе топлина и уют във вашите домове!

Весели празници и честито Рождество Христово!

Димитър Митев

Председател на Общински съвет - Сливен